Bologna, Bigon conferma: “Ibrahimovic? Contatti diretti con Mihajlovic. Siamo pronti…”

Da sogno a realtà. Zlatan Ibrahimovic al Bologna potrebbe essere il colpo di mercato che sconvolge la Serie A. Lo svedese sarebbe vicinissimo ai rossoblù per merito dei rapporti personali con il tecnico Sinisa Mihajlovic. Lo ha confermato Riccardo Bigon, ds del club, che ha parlato ai microfoni di Radio Rai durante la trasmissione Radio Anch’io Sport. Ecco le sue parole:

IBRAHIMOVIC – “Se Ibrahimovic può venire da noi? Questa domanda è molto semplice e la risposta lo è altrettanto. Il rapporto è diretto tra Mihajlovic e Ibra, in questi mesi si sono sentiti anche per il momento difficile che sta passando Sinisa. Si sono scambiati delle opinioni sul futuro dello svedese, lui è l’unico che può decidere. Nei prossimi mesi capirà cosa fare del suo futuro, ancora non sappiamo dove andrà. L’idea è affascinante, le telefonate tra il mister e Ibra ci sono e se vorrà tornare in Italia noi saremo pronti”.

CAMPIONATO – “Ko contro l’Inter? Le delusioni fanno parte del nostro gioco. Perdere all’ultimo minuto con un rigore molto discutibile rappresenta una delusione ancora più grande. I punti che abbiamo sono meno rispetto a quelli che meritavamo, la sconfitta è stata pesante”. “Se l’Inter può vincere lo scudetto? La squadra non si discute. La campagna acquisti è stata di primissimo livello a partire dalla scelta dell’allenatore che ha dato un’anima alla squadra in poco tempo. La Juventus poi ha qualcosa in più, la vittoria dello Scudetto è nelle mani dei bianconeri ma l’Inter può giocarsela”.

BOLOGNA – “Il nostro obiettivo? L’obiettivo è entrare in Europa, magari non quest’anno ma stiamo facendo un percorso per arrivarci. Stiamo cercando dio costruire una squadra molto competitiva. Dal 10 di luglio siamo senza allenatore, non lo dobbiamo dimenticare. Sinisa è fortissimo e il suo staff sta facendo davvero un ottimo lavoro in un momento difficile ma non averlo ci penalizza”.