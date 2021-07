Bologna, Fenucci spiega: “Accordo con Arnautovic. Costa? Non so nulla”

Il Bologna fa il punto sul mercato in entrata

In casa Bologna continua a tenere banco il mercato. I rossoblu erano stati accostati a Diego Costa, ma sembrano più orientati per Marko Arnautovic. L'amministratore delegato Claudio Fenucci ha spiegato il suo punto di vista sulla questione in conferenza stampa: "Noi abbiamo espresso dall'inizio l'idea di rinforzare la squadra e uno degli elementi di questo percorso era trovare un attaccante che facesse fare il salto di qualità alla squadra. Abbiamo individuato un profilo che è sui giornali da tempo e di cui si è parlato anche troppo. Su quel profilo la situazione è complessa: noi abbiamo il benestare del giocatore che però è di proprietà di un altro Club e dobbiamo trovare l'accordo. Vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni. Tutte le operazioni sui giocatori importanti nascono in un modo e poi si complicano. Stiamo cercando di lavorare per realizzare questo trasferimento. Se non dovesse avvenire, non per ragioni di nostra volontà, visto che anche dal punto di vista del contratto il Bologna ha fatto uno sforzo evidente trattandosi dell'ingaggio più alto mai pagato dal Bologna. Sul piano B ci sono giocatori giovani sui cui fare un'investimento in termini di acquisizione e di crescita futura. Diego Costa? Ne so pochissimo. Siamo concentrati sul nostro obiettivo in questo momento. Quello che è successo non lo so".