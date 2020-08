Bologna, nuovo colpo di Sabatini: arriva un ex Tottenham

Il Bologna muove il mercato, arriva infatti l’acquisto di Luis Binks, giovane difensore del Montreal Impact con un passato nelle giovanili del Tottenham, club nel quale il diciannovenne resterà in prestito fino al prossimo 31 dicembre.

IL COMUNICATO DEL BOLOGNA

“Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore inglese Luis Binks, 19 anni, dal Montreal Impact e di averlo contestualmente lasciato in prestito al Monteral Impact fino al 31 dicembre 2020″. Così il club emiliano ha comunicato ufficialmente il nuovo acquisto.

LE PAROLE DI SABATINI

Thierry Henry e Olivier Renard credono in lui e per questo abbiamo deciso a suo tempo di acquistarlo dal Tottenham”, sono le parole di Walter Sabatini, coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montreal Impact. “Abbiamo avuto l’opportunità di vedere le sue qualità lo scorso inverno e più recentemente in Florida: siamo convinti che possa fare bene. Questa operazione dimostra ancora una volta gli effetti positivi della sinergia tra i due club