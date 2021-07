Bologna, Sabatini: “Arnautovic l’obiettivo. Diego Costa? Abbiamo un dubbio…”

Walter Sabatini esprime il suo punto di vista sul mercato del Bologna

Tra i tifosi del Bologna c'è perplessità sulla presunta decisione di non puntare su Diego Costa, attaccante spagnolo di origini brasiliane. Il direttore dell'area tecnica del Bologna, Walter Sabatini, ha voluto spiegare il suo punto di vista ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno: "Qui se c'è un uomo di calcio che riconosce i campioni, è Mihajlović. E' stato lui stesso un campione e ha giocato insieme ad essi. Non è assolutamente vero che lo ha bocciato. L'agente che ha fatto uscire questa notizia non si è reso conto che ha cercato di colpire Mihajlovic, attaccando indirettamente anche Diego Costa. Nella testa di Mihajlovic e in quella di tutti noi c'è sempre stato Arnautovic ma questo non significa che avremmo mai potuto bocciare Diego Costa. Quando c'è stato proposto abbiamo tutti insieme sollevato i dubbi del caso, che ci hanno fatto propendere per non approfondire la proposta. E' stata una situazione di mercato come ce ne sono tante che però ha questa volta toccato un grande campione. Sono arrabbiato con questo pseudo agente... Il nostro dubbio maggiore riguarda la lunga inattività che potrebbe portare qualche problema fisico, ma sulla qualità del giocatore nessuno avrebbe mai potuto sollevare nessun dubbio: ha avuto una carriera stupenda. Questa è una storia insulsa. Mihajlovic non ha bocciato nessuno e non si trattava di un'operazione chiusa".