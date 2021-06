Bologna, Sabatini: “Quella volta che lanciai le pizze a Lotito…”

Walter Sabatini ha parlato del colpo Arnautovic e delle panchine di Lazio e Roma

A tutto Walter Sabatini. Il coordinatore dell’area tecnica del Bologna ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero, occasione in cui ha toccato molti temi, soprattutto soffermandosi sulle panchine di Serie A: "I Friedkin (proprietari della Roma, ndr) non hanno bisogno di consigli: sono silenziosi, non si mettono nell’agone come facevo io, non vanno a negoziare con la piazza. Mourinho è un grandissimo colpo, è un tappo al vaso di Pandora. Qualcuno arriverà. Mourinho è troppo furbo e intelligente. La prossima stagione? Anche la Roma si giocherà le sue carte per lo scudetto, c’è un aggiustamento collettivo che può favorirli".

SULL’EUROPEO - "Chi vincerà l'Europeo? Non so dirlo, ma io faccio il tifo per Luis Enrique. A Roma lo chiamavate Stanlio. Siete incredibili".

SU SARRI - "Non me lo aspettavo, è stata un’ottima mossa, non avrei mai pensavo che Lotito potesse garantire ad un tecnico tre milioni l’anno. Mica come ai miei tempi, che disputavamo la Champions League con Mutarelli e Cribari, con tutto il rispetto. Lotito è un grande presidente, la Lazio rappresenta un vero prodigio negli ultimi quindici anni: conti in ordine, organico sempre competitivo".

IL RAPPORTO CON LOTITO - "Una volta arrivai a Villa San Sebastiano insieme ad Angelozzi per parlare di Ledesma. Lotito si scagliò contro di me, lui che si presenta agli appuntamenti con tre ore di ritardo. Mi arrabbiai così tanto che gli rovesciai addosso le pizze prese per la cena".

SU ARNAUTOVIC AL BOLOGNA - "Bologna ha tutto, non ha bisogno di niente. Anche la squadra: è buona, ma manca un po’ di prepotenza. Per questo prendiamo Arnautovic, è un rissaiolo e a me i rissaioli piacciono. Bielsa a Bologna? Qui nemmeno lo conoscono, ma è l'unico allenatore in vita che ha uno stadio intitolato".