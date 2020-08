Bologna, si avvicina De Silvestri. L’esterno riabbraccerà Mihajlovic per la quarta volta

Il Bologna muove il mercato ed è pronto ad accontentare quella che è stata la prima richiesta di Mihajlovic, ovvero Lorenzo De Silvestri. Il terzino ritroverebbe nuovamente Mihajlovic dopo la tripla esperienza precedente di Firenze, Genova e Torino.

DE SILVESTRI SI AVVICINA AL BOLOGNA

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Bologna è ormai ad un passo dall’acquisto di Lorenzo De Silvestri, il terzino arriverà dalla lista degli svincolati dopo la fine del contratto con il Torino. Il giocatore si trasferirà alla corte di Mihajlovic a parametro zero, i due club contano di definire i dettagli entro le prossime ore, al massimo entro domani. Ma sarà un affare destinato ad andare in porto, De Silvestri è pronto a riabbracciare Mihajlovic per la quarta volta in carriera.