Bomba Barcellona, Flick al posto di Koeman

Flick sembrerebbe però molto vicino a prendere il posto del Ct Loew dopo Euro 2020

Il tedesco Hans-Dieter Flick , 56 anni, è il principale candidato alla guida del Barcellona la prossima stagione in sostituzione di Ronald Koeman, come riportato da RAC 1. L'allenatore del Bayern Monaco, sabato chiuderà la sua brillante avventura in terra bavarese contro l'Augsburg e sarà sostituito da Julian Nagelsmann. Flick in Germania pare abbia già un accordo verbale con i vertici della Federcalcio tedesca per il dopo Euro 2020 al posto di Low, ma non ha firmato nulla.