Bomba dalla Spagna: Chevrolet finanzia il colpo Cristiano Ronaldo al Manchester United

Ha da poco festeggiato per i 750 gol in carriera. Cristiano Ronaldo resta al centro delle notizie sul mondo del calcio, ma questa volta per alcuni rumors di mercato. Il portoghese della Juventus sarebbe il sogno del Manchester United, sua ex squadra, che grazie al main sponsor Chevrolet potrebbe fargli vestire nuovamente quella casacca già indossata dal 2003 al 2009.

La bomba di calciomercato arriva da AutoEsporte che nelle scorse ore avrebbe apertamente parlato della volontà dei Red Devils di investire sul campione portoghese e riportarlo “a casa”.

Cristiano Ronaldo al Manchester United: paga lo sponsor

Secondo quanto si apprende, il Manchester United potrebbe provare a convincere Cristiano Ronaldo a tornare in Inghilterra grazie all’aiuto a livello economico del main sponsor che da anni accompagna il club. Chevrolet sarebbe pronta ad investire per dare una mano alla società al fine di convincere il portoghese a tornare dove già aveva fatto cose pazzesche. Il colpo CR7 sarebbe un affare assoluto come dimostrato già al suo arrivo in Italia alla Juventus. Da capire, però, se l’offerta del Manchester United possa battere l’eventuale concorrenza di altri club interessati, come ad esempio quella del Psg.