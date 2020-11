Bomba dalla Spagna, chiamata di Neymar a Sergio Ramos: “Se vieni al Psg rinnoviamo sia io che Mbappé e vinciamo due Champions…”

Protagonista col suo Real Madrid e con la Spagna, Sergio Ramos è tra i nomi più caldi anche in ottica calciomercato. Non smettono i rumors sul futuro del difensore spagnolo che in queste ultime ore è stato avvicinato con grande insistenza al Paris Saint-Germain.

Dalla Spagna lanciano anche una bomba: Neymar, attaccante dei parigini, avrebbe chiamato il centrale facendogli una promessa.

Sergio Ramos: la chiamata di O’Ney

“Sergio, se ti firmi col Psg, sappi che rinnoverò per il Psg il giorno dopo”. Sarebbero queste le parole che Neymar ha detto a Sergio Ramos in una recente telefonata privata. Ne sono sicuri in Spagna e precisamente i protagonisti della nota trasmissione El Chiringuito TV. Ma non solo. La conversazione tra il brasiliano e El Gran Capitan è proseguita con altre promesse: “Ma dopo di me succederà qualcos’altro … Rinnoverà un altro giocatore. Rinnova Kylian Mbappé. Se ti vieni al Psg vinceremo almeno due coppe europee”.