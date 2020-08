Bomba dalla Spagna, la Juventus apre le porte a Messi ma si sbarazza di Ronaldo

Una notizia bomba arriva dalla Spagna ed è stata riportata dal giornale ‘Don Balon‘. Secondo i ben informati cronisti iberici, la Juventus è una pretendente per Leo Messi, oramai sempre più ai ferri corti con il Barcellona. Ma l’eventuale arrivo della ‘Pulce’ -secondo Don Balon- porterebbe all’addio di Cristiano Ronaldo da Torino nonostante i due anni di contratto. Questo perchè il portoghese ormai vicino ai 36 anni non sarebbe più nelle condizioni di sposare la filosofia di mister Pirlo. Agnelli e Bartomeu hanno un ottimo rapporto e questo potrebbe essere un vantaggio enorme per anticipare le big d’Europa che sognano in grande: dal Manchester City al Psg, passando anche per Inter.