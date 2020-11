Bomba dalla Spagna: la Juventus vuole liberarsi di Cristiano Ronaldo

La Juventus vuole liberarsi di Cristiano Ronaldo. Questa la bomba che rimbalza dalla Spagna secondo cui la Vecchia Signora inizia a sentire il peso dell’ingaggio del portoghese e per questo motivo starebbe pensando ad un addio anticipato. A riportare la notizia è Sport che non fa giri di parole sulla vicenda.

Juventus: Cristiano Ronaldo verso l’addio

Segna sempre ed è spesso il migliore dei suoi. Eppure, Cristiano Ronaldo sarebbe diventato un peso per la Juventus. A dirlo è, appunto, il quotidiano spagnolo che nelle sua versione online non bada a mezze misure e scrive che i bianconeri voglioni liberarsi del portoghese. La “colpa”, se così si può dire, non è certo del rendimento del fuoriclasse di Madeira, bensì dell’elevato ingaggio diventato insostenibile per le casse della società.

Troppi i 31 milioni di ingaggio che la Vecchia Signora ha accettato di dare al calciatore, quasi cinque volte di più di Paulo Dybala, secondo giocatore più pagato della società. Ecco perché l’ipotesi di un addio al termine di questa stagione sembra davvero probabile. Le parti si potrebbero separare un anno prima del previsto con CR7 che ha richieste un po’ dappertutto.