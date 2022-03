Bomba dalla Spagna: Lewandowski può giocare nell’Atletico Madrid la prossima stagione

Rumors sul futuro del centravanti del Bayern Monaco

Qualche rumors di troppo sul futuro di Robert Lewandowski . Il centravanti polacco del Bayern Monaco è finito nel mirino delle cronache sportive non solo per le sue reti ma anche per il possibile addio al club bavarese. Se nelle scorse ore c'era stato un curioso botta e risposta tra Salihamidzic e il bomber stesso, adesso, in Spagna, sganciano anche la bomba.

Secondo El Chiringuito TV, il destino dell'attaccante potrebbe essere in Liga e precisamente all'Atletico Madrid. Da quanto si apprende, alcune settimane fa ci sarebbe stato un contatto che vede protagonista la moglie di Lewandowski che avrebbe sondato il terreno per trasferirsi in Spagna. Sarebbe proprio la donna a spingere per questo trasferimento. Il media iberico precisa che non si sono stati dialoghi ufficiali tra Bayern Monaco e club Colchoneros ma che esista concretamente questa possibilità del trasferimento nel massimo campionato spagnolo.