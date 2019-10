Bomba dalla Spagna: l’Inter vuole Salah

Un avvio di stagione sopra le righe per l’Inter di Antonio Conte, che, nelle prime sei giornate di campionato, ha ottenuto altrettante vittorie. I nerazzurri, domenica, ospiteranno a San Siro nel big match di giornata, con la dirigenza che però guarda già al futuro sognando in grande.

SALAH – Secondo quanto raccolto da Don Balon, il club di Steven Zhang avrebbe messo nel mirino l’attaccante del Liverpool Mohamed Salah, preparando già un’offerta. Nel dettaglio, l’Inter sarebbe pronta ad offrire all’egiziano ben 18 milioni di euro a stagione, tre in più di quelli che percepisce attualmente con i Reds.

Per Salah, in Inghilterra dal 2017, sarebbe un ritorno in Italia, dove ha già indossato le maglie di Fiorentina e Roma.