Bomba dalla Spagna, Sampdoria e Genoa su Jović

Clamorosa notizia dalla Spagna, le due genovesi starebbero sondando la disponibilità di Luka Jovic del Real Madrid.

RILANCIO - Jović nelle ultime due stagioni non è stato molto brillante, solo 6 gol realizzati in 47 partite. Il calciatore serbo non ha sicuramente retto l'impatto con il Real Madrid e con una punta come Benzema, titolare inamovibile delle merengues. L'approdo in Italia può essere per lui una buona soluzione, potrebbe tornare ad essere quell'attaccante capace di realizzare 36 gol in 2 stagioni, nella prima esperienza all'Eintracht Francoforte.