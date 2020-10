Bomba dalla Spagna, Sergio Ramos non rinnova col Real Madrid: ci sono Juventus e Psg

Il Real Madrid e Sergio Ramos rischiano di dirsi addio. Da tempo la situazione legata al rinnovo del capitano blancos impegna l’agenda di Florentino Perez. Nonostante il grande rispetto tra le parti, forse anche a causa dell’emergenza pandemica da coronavirus, il numero uno del club potrebbe aver deciso di rinunciare al suo gran capitan. Come riporta El Chiringuito Tv, il centrale delle Merengues non ha ancora ricevuto nessuna chiamata e potrebbe anche pensare di salutare al termine della stagione.

Sergio Ramos: senza rinnovo Juventus o Psg

In scadenza il prossimo giugno 2021, Sergio Ramos potrebbe pensare di cambiare squadra per un’ultima avventura. Il numero 4 del Real Madrid, in caso di mancata chiamata da parte di Florentino Perez, potrebbe accordarsi gratuitamente con un altro club. Dalla Spagna sono convinti che Juventus e Paris Saint-Germain siano le due alternative più valide.

L’elevato ingaggio del capitano blancos potrebbe essere uno dei motivi per cui il patron Perez potrebbe decidere di dire addio ad una delle più grandi bandiere di sempre della società. I prossimi mesi saranno decisivi. Sergio Ramos aspetta il Real Madrid ma si guarda attorno…