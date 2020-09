Bomba dalla Spagna: spunta l’Inter per Suarez

Luis Suarez via dal Barcellona per la Juventus. Anzi, forse no. L’esame sostenuto ieri per prendere la cittadinanza italiana potrebbe suggerire che Il Pistolero sia prossimo all’addio dai blaugrana per approdare in Serie A. Ma nonostante i rumors sulla Vecchia Signora siano sempre più insistenti, in Spagna sono convinti che ci sarebbe anche un’altra italiana pronta ad accogliere il numero 9 uruguaiano: l’Inter.

Suarez, spunta anche l’Inter

L’indiscrezione è arrivata nelle scorse ore dalla Spagna dove Mundo Deportivo è convinto che su Luis Suarez possa esserci l’interessamento anche dell’Inter di Antonio Conte. Mentre il Pistolero sosteneva l’esame per ottenere la cittadinanza italiana, infatti, sembra che ci siano state novità importanti sul fronte centravanti per la Juventus che si sarebbe assicurata Edin Dzeko. Il tutto è stato confermato anche dall’ok di Arek Milik del Napoli alla Roma. Un valzer di attaccanti che avrebbe messo in moto anche l’Inter che adesso potrebbe fare lo scherzetto ai bianconeri per consolidare il pacchetto avanzato già dotato di bomber come Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez.