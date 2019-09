Bomba dall’Inghilterra, la Juventus piazza il colpo last minute

Clamorosa indiscrezione di mercato dall’Inghilterra: la Juventus avrebbe in canna il colpo last minute. Il Sun e il Daily Express non hanno dubbi: se Dybala partirà, i bianconeri si tufferanno su Christian Eriksen del Tottenham.

Il danese ha rifiutato il rinnovo contrattuale con gli Spurs ed è in attesa di un’offerta importante che potrebbe arrivare dalla Vecchia Signora. Secondo il Sun, il trequartista era stato nel mirino del Psg in caso di partenza di Neymar ma, dopo le tante offerte rifiutate per il brasiliano da parte dei parigini, l’unica pretendente possibile per lui sarebbe la Juventus. Il club italiano, infatti, in caso di cessione di Dybala andrebbe dritto sul classe ’92 del Tottenham. Sul futuro di Erisken il tecnico del club inglese Pochettino ha dato la sua dead-line per la gara di domenica dei suoi contro l’Arsenal. Se il danese giocherà, non dovrebbe partire. In caso contrario, la Juventus è alla finestra…