Bonaventura, accordo col Milan per un prolungamento di… due mesi

Giacomo Jack Bonaventura resterà al Milan fino al termine della stagione. Nonostante il contratto in scadenza al 30 giugno, la società e il calciatore si sarebbero accordate per un mini prolungamento di due mesi. Giusto il tempo di portare alla conclusione la strana annata 2019-2020.

Come riporta Sky, da agosto, Bonaventura lascerà però il Diavolo per tentare una nuova esperienza. Saranno dunque gli ultimi due mesi in rossonero per l’ex Atalanta che è sempre stato molto amato dai tifosi del Milan ma che, negli ultimi tempi, non era riuscito a tornare ai suoi splendori a causa di diversi infortuni. Per Bonaventura, tra le ipotesi future, anche il Torino o la Roma. In questa stagione il centrocampista ha messo a segno solo due reti. In rossonero, invece, sono ben 34 i gol totali.