Bonucci, assalto del Manchester City: la risposta del difensore

Non è certo una novità che Leonardo Bonucci piaccia, e non poco, al Manchester City. La squadra allenata da Pep Guardiola, che in queste ore sembra essere anche la candidata numero uno per portare in Premier League Lionel Messi, è da tempo a caccia di un centrale difensivo “dai piedi buoni”. In tal senso, l’italiano della Juventus è il nome in cima alla lista.

Bonucci: no al Manchester City

Secondo quanto riportato da Sky, il Manchester City si sarebbe mosso con un altro approccio dopo quelli già avvenuto in passato. Anche in questo caso, però, la risposta del difensore è apparsa netta e senza incertezze. Secco il no col quale il difensore ha ribadito la sua volontà di rimanere a Torino per vincere in maglia Juventus.

Bonucci vuole essere uno dei grandi protagonisti del nuovo ciclo Pirlo con il chiaro obiettivo di vincere il decimo scudetto consecutivo in Italia ma soprattutto centrare la Champions League.

