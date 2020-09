Borja Valero, accordo per il ritorno alla Fiorentina. Via libera dopo la cessione di Benassi

Borja Valero, dopo aver risolto il contratto con l’Inter, è pronto a tornare a Firenze. Il calciatore spagnolo è pronto a riabbracciare la Fiorentina, come riporta Sky Sport. Il centrocampista è già stato in Toscana per 5 anni, ovvero dal 2012 al 2017, club con il quale ha realizzato anche 14 reti, dato mai più riportato dal calciatore nel corso della carriera nelle altre esperienze.

BENASSI VERSO VERONA

Il ritorno di Borja Valero a Firenze è maturato in particolare dopo la partenza di Benassi, ormai promesso sposo del Verona di Juric. Il centrocampista cresciuto nel vivaio dell’Inter proverà a rilanciarsi in Veneto dopo l’ultima tribolata stagione in casa viola. Firme attese nelle prossime ore, ma ormai questa doppia operazione è ai dettagli. Lo riporta Sky Sport.

