Borriello consiglia la Juventus: “Prendi Milik, con CR7 sarebbe perfetto”

La Juventus prepara un’altra estate intensa sul mercato. I bianconeri dovrebbero puntellare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri inserendo elementi compatibili col suo credo calcistico. Anche per questo motivo uno dei nomi più gettonati è quello di Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco è già stato allenato dall’attuale tecnico della Juve e potrebbe lasciare Napoli in estate. Secondo Marco Borriello sarebbe un colpo notevole per la Vecchia Signora. L’ex bomber lo ha confermato ai microfoni di Tuttosport: “Milik è un nove completo e, se non avesse subito quei brutti infortuni, sarebbe uno degli attaccanti più forti con Higuain e Dzeko. Arek non è solo un uomo da area di rigore, è uno dei centravanti che segna maggiormente anche con tiri da fuori. Per CR7 potrebbe essere un po’ quello che è stato Benzema ai tempi del Real Madrid. Però fidatevi di me, questi discorsi di mercato in campo non esistono. Adesso Milik pensa solo al Napoli. CR7 attaccante centrale? È un fenomeno, ma non un 9 puro. Al centro si prendono molte botte, non so se piacerebbe a Cristiano. Lui è devastante se parte largo, seguendo il proprio istinto, senza compiti. CR7 è un opportunista, una vipera”.