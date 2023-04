Borussia Dortmund, Bellingham dice “sì”ma ad altro club

Secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo As, Jude Bellingham avrebbe definitivamente raggiunto un accordo verbale con il Real Madrid . Il centrocampista del Borussia Dortmund è tra i maggiori prospetti del calcio europeo e i blancos non vogliono farselo scappare. Quando l'ostacolo poteva esser rappresentato dalle eccessive richieste economiche del Borussia - 150 milioni di euro netti - ecco che lo stesso talento spinge per il trasferimento, rovinando con gran probabilità i piani del club tedesco.

Una volta ottenuto il via libera del calciatore, i dirigenti dei blancos stringeranno rapporti più approfonditi con il BorussiaDortmund. Come è già noto a tutti, il club tedesco non ha alcuna intenzione di cedere il talentuoso centrocampista, se non a peso d'oro. Ma questo non sarebbe un problema per il Real Madrid. Secondo la fonte, infatti, le merengues starebbero seguendo il piano di marcia stabilito appositamente per Jude Bellingham, il quale prevedeva il "si" del calciatore come primo passo.