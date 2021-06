Borussia Dortmund esagera: per Haaland pretende 200 milioni!

Transfermarkt.com stima il valore di mercato del giocatore in 110 milioni di euro

Il Borussia Dortmund alza il prezzo di Erling Haaland e valuta l'attaccante 200 milioni di euro. A riportare la stima data dalla dirigenza giallonera al norvegese, è lo spagnolo AS. Un prezzo elevato dopo la pandemia, ma secondo i dirigenti del Borussia, l'asticella è stata alzata visto il crescente interesse dei club della Premier League, ovvero Manchester United, Manchester City e Chelsea. Red Devils che giocano la carta del tecnico Solskjaer che lo ha allenato al Molde, e vorrebbe portarlo all'Old Trafford. Anche Josep Guardiola è un fan del giovane attaccante norvegese, anche se la prima scelta del Manchester City è l'attaccante del Tottenham Harry Kane. Il Chelsea vuole Haaland, ma teme di oscurare Timo Werner, per il quale i Blues hanno speso 53 milioni di euro solo un anno fa. Il Real Madrid che si è affidato a Carlo Ancelotti è anche interessato ad Haaland se non riesce il colpo Mbappé del PSG. Il Barcellona punta il norvegese, e Laporta sta cercando fondi per lui. Nella stagione 2020/2021, l'attaccante ha giocato 40 partite con il Borussia, in cui ha segnato 40 gol e fornito 11 assist.