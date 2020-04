Borussia Dortmund, Gotze medita l’addio: “Ho deciso di ripianificare il mio futuro e la mia carriera…”

Mario Gotze è pronto a salutare il Borussia Dortmund e la Bundesliga. Lo ha confermato lo stesso calciatore tedesco al Daily Mail. Cambio di procuratore e cambio di programmi per il futuro. Le piste Serie A e Premier League tornano a farsi bollenti.

CONFERMA – Gotze, campione del mondo con la Germania nel 2014, ha confermato di essere pronto a prendere in considerazione l’idea di lasciare il campionato tedesco e il Dortmund quest’estate: “Vorrei annunciare che, dopo molte discussioni, ho deciso di apportare alcune modifiche alla mia pianificazione della carriera. Ho deliberatamente trascorso molto tempo a pensare e riflettere a questo cambio di procuratore. Questa è una decisione importante per il mio futuro sportivo e non vedo l’ora di lavorare con Reza Faseli e la sua agenzia ISM, la cui competenza professionale mi ha assolutamente convinto. Il mio futuro sarà più chiaro una volta risolta l’emergenza coronavirus e tornerà la calma nel mondo”.