Borussia Dortmund, Haaland: “Valgo 175 milioni? Troppi soldi per un calciatore”

Dopo tanto tempo lontano dalle dichiarazioni, il centravanti in forza al Borussia Dortmund, parla a ruota libera del suo futuro.

SOLDI - Nelle ultime settimane si è parlato del trasferimento al Chelsea di Haaland per una cifra di circa 175 milioni di Euro che entrerebbero nelle casse del Borussia Dortmund. Lo stesso attaccante a proposito di tale cifra ha dichiarato: "Spero che siano soltanto voci, perchè è davvero tantissimo denaro per un calciatore". Se Haaland decidesse alla fine di rimanere al Dortmund ,come ha lasciato intendere con le sue dichiarazioni, la sua clausola rescissoria per il prossimo anno sarebbe di circa 75 milioni di Euro.