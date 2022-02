Botman, non solo il Milan: spunta la Juventus…

Duello tutto italiano per il difensore del Lille

C'è grande concorrenza per il Milan per arrivare al difensore del Lille Sven Botman. Il calciatore, da tempo nel mirino dei rossoneri, sembrava poter essere il prossimo colpo del Diavolo già in questo mercato invernale, poi, a causa delle differenze economiche tra domanda e offerta, l'affare è saltato.