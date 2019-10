Braccio di ferro Real-City per Sterling: pressing dei Blancos, ma i Citizens…

Nonostante la campagna acquisti faraonica, il Real Madrid non smette di sognare in grande. I Blancos hanno un sogno: portare in Spagna Raheem Sterling. L’esterno inglese è ancora vincolato al Manchester City, che non ha intenzione di cederlo. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Star, i Blancos avrebbero deciso di farsi avanti in maniera decisa, avviando contatti con i Citizens. Tuttavia, la squadra di Pep Guardiola si priverà difficilmente del suo gioiello, a meno che non si presenti un’offerta irrinunciabile. Nel frattempo, per tutelarsi, i campioni d’Inghilterra avrebbero deciso di ritoccare l’ingaggio di Sterling, portando lo stipendio dell’esterno classe ’94 a 450 mila sterline a settimana.