Brahim Diaz è ormai ad un passo dal Milan, a riportarlo è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio che sottolinea come il giocatore arriverà dal Real Madrid in prestito secco. Soltanto più avanti arriverà il momento di eventuali discorsi legati al diritto di riscatto. Dunque nuovo rinforzo per il reparto offensivo di Pioli, intanto i tifosi accolgono Diaz…

LE OPINIONI SOCIAL SU BRAHIM DIAZ