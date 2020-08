Braida spegne i sogni dell’Inter su Messi: “Fantacalcio. A Barcellona è come un Dio. Su Conte…”

Ariedo Braida spegne i sogni di mercato del’Inter e dei tifosi relativamente al possibile arrivo di Lionel Messi a Milano. L’ex dirigente blaugrana, ma anche del Milan, è intervenuto su Rai GrParlamento per dire la sua e commentare questi recenti rumors. Spazio, poi, anche alla situazione Antonio Conte e il recente sfogo verso la società.

Braida: “Messi all’Inter? Fantacalcio”

“Per me è fantacalcio”, questa la sentenza di Braida su Messi all’Inter. “Per come lo conosco io dopo aver vissuto a Barcellona, Messi vive una realtà dove a 33 anni è un Dio e non può andare a cercare altre avventure. Sta bene, se lo merita, è un campione, finchè ce la fa deve giocare perchè è una delizia per chi ama il calcio”. E ancora: “Secondo me non si muoverà da lì. Poi magari posso sbagliare”.

E sulla vicenda Conte, lo sfogo e il passo indietro: “Penso sia una situazione difficile da capire dall’esterno. Le dichiarazioni sono molto forti, coinvolgono la società in una situazione molto complicata. Non so cosa succederà, non so come potranno trovare una soluzione. Se fosse successa una cosa del genere al Barcellona? Posso dirlo con serenità: sicuramente ci sarebbe stata una rottura totale. Non ci sono rimedi per una situazione del genere, non ci sono gli spazi per una convivenza, almeno vista da fuori. Da dentro magari le cose sono diverse”.

