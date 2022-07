Bremer, la mossa decisiva per il futuro: ecco dove andrà

Grande attesa per quello che sarà il futuro del difensore Gleison Bremer . Il centrale del Torino è corteggiatissimo da tempo da diversi top club italiani e nelle scorse ore sembrano esserci stati passi avanti per il cambio di maglia.

La lotta era tra Inter, sempre stata in pole position, e Juventus, che con l'addio possibile di De Ligt sarebbe chiamata a trovare un degno sostituto. Novità su quello che sarà quindi il destino del brasiliano Granata potrebbero presto arrivare.

Emergono nuovi dettagli, infatti, per il centrale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l'Inter metterà sul piatto un’offerta da 30 milioni più 5 di bonus e Casadei nell’affare. Da capire quale sarà il trasferimento del giovane della Primavera, su cui l’Inter vorrebbe tenere un diritto di recompra. Questa mossa è fatta per velocizzare la chiusura dell'affare che potrebbe arrivare già nei primi giorni della prossima settimana. Non resta che attendere il weekend, considerando però anche l'ipotesi di nuovi "rilanci".