Brescia, Cellino ammette: “Anche il Barcellona ci ha chiesto Tonali”

Sono sempre più numerosi i pretendenti di Sandro Tonali. Il giovane centrocampista del Brescia ha sorpreso per il suo straordinario rendimento e inevitabilmente ha attirato su di sé l’attenzione di molti top club. L’ultimo dell’elenco è il Barcellona, che si era fatto avanti per il giocatore, come raccontato dal proprietario delle Rondinelle, Massimo Cellino, al Mundo Deportivo: “Prima del Covid il Barcellona era arrivato a 65 milioni più due ragazzi molto interessanti valutati 7 e mezzo a testa, uno era un esterno difensivo. Credo che i dirigenti catalani abbiano ricevuto una risposta che non hanno gradito. E non da Tonali. Attualmente non sto trattando con nessuno”.