Brescia, Cellino rivela: “Marotta voleva Tonali, ma lui ha scelto il Milan”

Tra i colpi di mercato messi a segno, il più eclatante è stato sicuramente l’assalto vincente del Milan per Sandro Tonali. I rossoneri hanno bruciato in extremis l’Inter, che sembrava aver già messo le mani sul centrocampista del Brescia. E ora la squadra di Stefano Pioli sogna di poter disputare un campionato da protagonista.

DECISIONE

Il proprietario del Brescia, Massimo Cellino, ha spiegato alcuni retroscena della trattativa ai microfoni di TopCalcio24: “Marotta ci teneva tanto, so che Conte lo apprezzava molto. Credo che anche l’agente abbia avuto dei contatti con l’Inter. Lui era determinato e convinto che andasse all’Inter, tutto questo tempo perso ha dilaniato la situazione e ci ha portato alle porte del nuovo campionato, fino a quando non si è affacciato con determinazione e volontà il Milan e il ragazzo non ha voluto più sentire nulla. Io ho un ottimo rapporto storicamente col Milan e con Maldini abbiamo trovato una soluzione”.

