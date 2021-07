Brescia, Inzaghi: “Perché sono qui? Ho scelto con il cuore, Cellino…”

Il tecnico del Brescia Pippo Inzaghi ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato sulla panchina del club di Cellino

Dopo la retrocessione con il Benevento, Pippo Inzaghi ha accertato la corte del Brescia, decisione che ha spiegato ai microfoni di Teletutto: "Qualcuno mi ha chiesto chi me lo ha fatto fare di scegliere il Brescia. Avevo anche altro e in un’altra categoria da valutare… Ma io ho scelto di istinto e di cuore. Anzi, ciò che mi ha convinto sono stati il corteggiamento e l’insistenza di Cellino. Il presidente è stato determinante perché mi ha voluto come nessun altro”.