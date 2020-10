Brescia, pazza idea di Cellino: tenta il colpo Kagawa

Potrebbe essere Shinji Kagawa il colpo a sorpresa per risollevare le sorti del suo Brescia. Massimo Cellino, patron delle Rondinelle, starebbe pensando all’affare con il giapponese che in passato vanta esperienze con top club quali Borussia Dortmund e Manchester United.

Cellino pensa a Kagawa

Dopo il nome di altissimo livello di Balotelli per la scorsa sfortunata stagione in Serie A, il Brescia di Cellino vuole provare con un altro colpo ad affetto per risollevare le sorti del club dopo un avvio poco brillante in Serie B. Come riporta Goal che cita Tuttosport, il nome di Kagawa è al momento una forte e bellissima suggestione. Il calciatore è attualmente svincolato dopo l’esperienza al Real Saragozza. Arrivare al giocatore nipponico, che in carriera ha anche vinto due campionati tedeschi ed uno inglese, non sarà però semplicissimo anche per le possibili pretese economiche del giocatore. In ogni caso Cellino ci proverà e siamo sicuri che farà di tutto per stupire come solo lui sa fare…