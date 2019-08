Brescia, per Balotelli si attende solo l’ufficialità: il Flamengo si è tirato indietro

Siamo ormai agli sgoccioli della telenovela Mario Balotelli: l’attaccante, svincolatosi dall’Olympique Marsiglia, è ad un passo dal vestire la maglia del Brescia dalla prossima stagione. Infatti, non esiste più lo spauracchio Flamengo: il club brasiliano, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che si è ritirato dalla corsa all’attaccante di nazionalità italiana, anche perché lui stesso ha già trovato un accordo in tutto e per tutto con la società biancoblù di patron Massimo Cellino. Ultimi passaggi burocratici da sistemare, ufficialità attesa entro domenica. Un colpo sensazionale per la formazione appena promossa dalla B: Balo torna a casa, abita ancora a poche centinaia di metri dal Rigamonti. Confermato quanto detto sul contratto, che sarà triennale. Ha però una squalifica da 4 giornate da scontare, tornerà giusto giusto per il match contro la Juventus…