Brescia scatenato: non solo Balotelli, nel mirino un altro ex Inter

Si preannuncia un finale di calciomercato da urlo per il Brescia. Le Rondinelle, infatti, non si accontentano dell’acquisto di Mario Balotelli e preparano un nuovo clamoroso colpaccio. Secondo quanto riportato dal Corriere di Brescia, nel mirino del club lombardo ci sarebbe un altro ex Inter. Si tratterebbe di Fredy Guarin. Il centrocampista colombiano sembra intenzionato a tornare in Italia e si era parlato di un possibile accordo con l’Atalanta. Ora è toccato al Brescia farsi avanti. La trattativa potrebbe subire un’accelerazione decisa nelle prossime settimane. Attualmente Guarin è svincolato dopo l’avventura in Cina.