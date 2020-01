Brescia, Tonali corteggiato da mezza Europa: due big all’assalto

Il positivo rendimento tenuto fin qui in stagione da Sandro Tonali non è passato inosservato alle big europee. Sono infatti già diversi i club che hanno bussato alla porta del Brescia di Massimo Cellino, desiderosi di assicurarsi le prestazioni del giovane centrocampista per la prossima stagione..

BIG – Tra questi, secondo quanto raccolto da Sportmediaset, vi sarebbero anche il Mancheser City e il Paris Saint-Germain, con i francesi che vorrebbero rendersi protagonisti di un’operazione analoga a quella compiuta nel 2012 per Marco Verratti.