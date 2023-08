Brighton, colpo da Champions: arriva Ansu Fati

Per i Seagulls, reduci da un ottimo avvio di stagione e pronti per lo storico debutto in Europa League, prima partecipazione per il club alle coppe europee, si tratta di un affare ideale per il gioco del tecnico bresciano e di un innesto destinato ad alzare ulteriormente il tasso tecnico di una rosa che ha perso giocatori importanti come MacAllister e Caicedo, sostituiti però da elementi come Joao Pedro, Carlos Baleba e Mahmoud Dahoud