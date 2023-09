Brindisi, attacco grandi firme: preso anche Galano

Vista sfumare in extremis il sogno di approdare in due anni dalla C alla A con i biancorossi Galano, che vanta in carriera oltre 300 presenze in Serie B, ha atteso per tutta l'estate la proposta giusta, facendosi alla fine convincere dal progetto del Brindisi. Ora, con a disposizione elementi come Federico Moretti e di Cristian Bunino, oltre a Ganz e Galano, per Danucci in attacco ci sarà solo l'imbarazzo della scelta.