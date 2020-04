Brozovic, il Liverpool si fa sotto ma l’Inter ha un’arma segreta…

Marcelo Brozovic piace in Premier League ed in modo particolare al Liverpool che sarebbe pronta a dare l’assalto al croato dell’Inter. Il centrocampista è al centro di alcuni rumors di mercato, tanto che il Mirror, parla di contatto diretto tra i Reds e gli agenti del giocatore.

Un approccio diretto che, però, potrebbe non concretizzarsi. Infatti, la posizione dell’Inter è piuttosto chiara: giocatore ritenuto incedibile e non solo. Dalla parte del club nerazzurro c’è una clausola da 60 milioni di euro che lascia poco spazio a trattative o dialoghi. Chi vuole Brozovic dovrà sborsare quella somma di denaro e, ad oggi, il Liverpool non ha presentato alcuna offerta. Inoltre la società nerazzurra ha tutta l’intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022 segno che Brozovic rappresenti il presente ma anche il futuro del centrocampo dell’Inter.