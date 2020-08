Brozovic, l’addio all’Inter diventa possibile: tre top club lo vogliono

La sfortunata finale di Europa League potrebbe essere stata l’ultima partita di Marcelo Brozovic con l’Inter. Il centrocampista croato, vice campione del mondo con la propria Nazionale nel 2018, sembra destinato a lasciare il club milanese. Da una parte c’è la volontà di rinnovare la rosa a disposizione di Antonio Conte; dall’altra lo stesso giocatore non pare convinto a continuare la sua esperienza in Italia dopo cinque stagioni.

Del resto il talento di Brozovic non è una scoperta dell’ultima stagione. Il centrocampista è un metronomo prezioso, ma sa anche aggredire gli spazi che si aprono di fronte a lui. Di conseguenza non mancano gli estimatori. Secondo quanto riportato da 90min.com, ci sarebbero tre club pronti a sfidarsi per averlo in squadra: si tratta di Chelsea, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco.