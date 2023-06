Brozovic, messaggio enigmatico sui social: addio all’Inter e “sì” all’Arabia?

Potrebbe essere arrivato dai social un indizio sul futuro di Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell'Inter è stato accostato di recente all'Arabia Saudita ed in particolare all'Al Nassr, formazione dove tra le altre cose milita Cristiano Ronaldo. Al netto delle voci, pare che la società milanese abbia ricevuto nella giornata di martedì 20 giugno un’offerta molto vicina alle richieste fatte. E anche in tal senso sembra potersi leggere come un "quasi addio" il messaggio dato dal croato su Instagram.