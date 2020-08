Bruno Alves, il richiamo di “casa”: sarebbe vicino al Boavista

Bruno Alves torna in patria? Il centrale portoghese del Parma piace, e non poco, al Boavista. Diventato perno della squadra ducale, all’età di 38 anni, l’ex anche del Cagliari potrebbe decidere di concludere la carriera nella sua terra natale.

Bruno Alves: il Boavista ci prova

Secondo quanto si apprende da TMW, grazie alla nuova proprietà, il Boavista starebbe puntando con insistenza il capitano del Parma e anche il centrocampista del Betis, Javi Garcia. La trattativa sarebbe anche già in uno stato molto avanzato, almeno quella con il giocatore. Con la società italiana, invece, ancora nessun contatto importante. Il difensore porterebbe la sua esperienza in un club ambizioso e in una squadra a cui mancano elementi di caratura internazionale come lui. Arrivato al Parma nel 2018, Bruno Alves nell’ultima stagione ha giocato praticamente tutte le partite di Serie A a sua disposizione confermando una forma fisica invidiabile nonostante la carta d’identità.

