Bruno Alves racconta: “In estate Conceição ha provato a portarmi al Porto”

Trentotto anni e non sentirli. Bruno Alves continua la sua incredibile carriera di altissimo livello e lo fa vestendo ancora la maglia del Parma nonostante le avances arrivate un po’ dappertutto. L’ultimo tentativo, andato male, è arrivato dal Porto come spiegato dallo stesso giocatore ducale in una lunga intervista rilasciata per la rubrica FC Porto em Casa.

RIFIUTO – Dopo aver vissuto tante emozioni con la maglia del club portoghese dal 2005 al 2010, di sicuro Bruno Alves resta ancora molto legato ai Dragoes nonostante il rifiuto della scorsa estate: “Conceição ha provato a portarmi al Porto“, ha detto Bruno Alves. “Gli mando un grande abbraccio, ci siamo visti in estate, ha una bella famiglia ed è una persona molto vera e onesta. Ha provato a convincermi ad andare da lui. Gli mando un grande abbraccio e tifo per lui”.