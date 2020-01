Bruno Fernandes al Manchester United fa felice… la Sampdoria: in arrivo 5 milioni di euro

Il trasferimento diventato ufficiale nelle scorse ore di Bruno Fernandes al Manchester United fa sorridere i tifosi Red Devils ma anche… la Sampdoria.

Infatti, la ricca cessione da parte dello Sporting Lisbona del centrocampista al club di Manchester fa ricca anche la società blucerchiata. Bruno Fernandes aveva vestito la maglia del club di Genova che, al momento della sua vendita, aveva ottenuto dei bonus in base alle future operazioni riguardanti il giocatore. Adesso, col trasferimento in Premier League per circa 80 milioni, il club blucerchiato riceverà ben 5 milioni di euro, ovvero il 10% delle vendita. Anche al momento del suo passaggio dall’Udinese allo Sporting, la Sampdoria ottenne 8,5 milioni di euro. Insomma, un affare per tutti…