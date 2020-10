Bruno Fernandes, problemi con Solskjaer? In Spagna le big ci provano…

Sembrano essere già finiti i sorrisi di gioia tra Bruno Fernandes e il Manchester United. Dopo un avvio eccezionale nella passata stagione appena arrivato, il centrocampista portoghese pare essere incappato in un primo momento negativo. Non tanto per il suo apporto alla squadra sempre di alto livello, ma in termini di feeling con il mister Solskjaer.

Gli ultimi rumors in Inghilterra parlando di un rapporto non così eccelso con il manager Red Devils e di possibili sirene di mercato davvero pressanti dalla Spagna.

Bruno Fernandes: Real Madrid e Barcellona ci pensano

Secondo quanto riporta il Sun, Real Madrid e Barcellona stanno mostrando interesse per il giocatore portoghese specie dopo le voci di malumori tra lui e Ole Gunnar Solskjaer. I due club di Liga sarebbero pronti a intervenire in ottica calciomercato per strappare il calciatore al Manchester United, magari già nella prossima finestra di trattative.

Il portoghese si è unico ai Red Devils nel gennaio 2020 per circa 55 milioni di euro. Ora il suo valore sarebbe aumentato arrivano a circa 70 milioni.