Buffon: “Juve? È stato giusto fare un passo indietro. Sul futuro…”

Gigi Buffon è tornato nuovamente sul suo addio alla Juventus

L’ormai ex portiere bianconero ha parlato durante la Partita del Cuore, in diretta dall’Allianz Stadium: "Lo spirito di rivalsa delle donne è enorme, sono felice per le ragazze che sono scese in campo. ​Futuro? Deciderò di seguire una strada che mi darà tante motivazioni, non ho fretta alcuna di trovare subito una soluzione. Alla Juve ho dato tutto e ho preso tutto, ho detto una cosa ponderata, ma ci sono momenti in cui bisogna fare un passo indietro piuttosto che farne uno rischioso in avanti:è stato il finale corretto. E degli anni passati porto un bel ricordo, è stato un contesto che, dopo avermi accolto da ragazzo, mi ha fatto diventare uomo: tanto di quello che ho fatto lo devo Juve".