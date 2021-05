Buffon, l’agente conferma: “Benfica? Potrebbe interessarci…”

Parla Silvano Martina, procuratore del portiere italiano

Potrebbero trovare una prima conferma le indiscrezioni di mercato che davano, nelle scorse ore, Gianluigi Buffon in Portogallo, precisamente al Benfica. Come riporta A Bola, a dare ulteriori indizi positivi è stato il suo storico agente Silvano Martina. Parlando a RTP, il procuratore del portierone italiano non ha chiuso le porte all'esperienza lusitana da parte del proprio assistito: "Il Benfica è sicuramente un club che potrebbe interessarci", ha esordito. "Se il Benfica ci chiama, può sicuramente interessare. È un club che potrebbe interessaci, come idea. Ma, ripeto, non ho avuto contatti con il Benfica, né con intermediari, né direttamente con la società".