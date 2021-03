Buffon torna alle origini: vuole chiudere la carriera al Parma

Terminerà con ogni probabilità la sua esperienza alla Juventus alla fine della stagione. Ma Gianluigi Buffon non pare essere intenzionato ad appendere i guantoni al chiodo. Ne sono convinti in Spagna dove il portale todofichajes.com parla in modo molto chiaro di cosa farà il portierone italiano la prossima estate.

Buffon: il ritorno al Parma

Aveva parlato del suo futuro, compresa l’ipotesi di ritiro, solamente poche settimane fa. Adesso, per Gianluigi Buffon sembrano esserci piani ben precisi. L’estremo difensore, ora alla Juventus, vorrebbe concludere la sua carriera da titolare. Per farlo, avrebbe pronto un trasferimento a sorpresa. Secondo il media spagnolo, infatti, il portiere italiano potrebbe fare ritorno dove la sua incredibile carriera era iniziata: al Parma.

Nelle intenzioni del 43enne sembra esserci la voglia di avere ancora una stagione da protagonista. Se alla Juventus pare impossibile tornare ad essere a tutti gli effetti il numero uno, il campione del mondo del 2006 proverà ad esserlo altrove. Al termine dell’attuale contratto con i bianconeri, Buffon lascerà Torino per ritornare al Parma dove la sua lunga e vincente carriera ha avuto inizio prima del passaggio a Torino nel 2001.