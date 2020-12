Burdisso spaventa… il Cagliari: “Nandez perfetto per l’Inter di Conte o per la Premier League…”

Tra i calciatori che più hanno sorpreso per il loro impatto al campionato di Serie A c’è sicuramente il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez, arrivato nel 2019 dal Boca Juniors, squadra in cui lavora come dirigente l’ex difensore anche dell’Inter Nicolas Burdisso. Proprio l’attuale direttore sportivo del club argentino ha parlato ai microfoni di TMW in una lunga intervista in cui si è soffermato pure sul giocatore del club sardo e le seu prospettive future.

“Non avevo dubbi potesse fare così bene. Quello che mi sta sorprendendo, è la sua capacità di poter fare bene in tantissimi ruoli”, ha detto Burdisso che poi, in ottica mercato, spaventa il Cagliari: “Nandez sarebbe perfetto per l’Inter di Conte. Ha la stessa grinta dell’allenatore. Ma potrebbe essere molto utile anche a Roma e Napoli. Se devo dirla tutta, però, per l’intensità che mette in campo in ogni partita, secondo me, andrebbe benissimo anche in Premier League”.